Як працює агресивна військова пропаганда: РосЗМІ поширили фейк, що в районі катастрофи MH17 не було жодного "Бука"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав Василь Максимов.

За його словами, є така колишня "журналістка" каналу RT Яна Єрлашова, яка пішла з RT, щоб зайнятися "незалежною журналістикою". Вона з таким собі голландцем зареєструвала "якусь хрінь під назвою "Bonanza media": "Яна давно і серйозно стурбована тим, щоб довести непричетність РФ до загибелі рейсу MH-17 на Донбасі. Увечері 17 лютого 2020 року Яна викладає на власному ресурсі (з поштою на Яндексі) якісь скани документів: https://mailchi.mp/69054d39ee63/bonanzamedia-newsletter-2...".

Максимов зазначив, що після публікації цих "матеріалів" російські ЗМІ почали публікувати "таку маячню": "ЗМІ з посиланням на розвідку: у районі катастрофи MH17 не було жодного "Бука"". Ботоферми вже щосили тиражують дезінформацію".

"Документи приблизно ні про що, але мова не про це, мова про російські "змі". Скрини представлено в добірці, а вранці ви все це побачите і почуєте. Дуже соромно за колись пристойні видання. Мені (тупому натискачу на кнопку фотокамери) вистачило приблизно 10 хвилин, щоб розкопати, що за джерело, і звідки вуха ростуть. Новинарям забракло, мабуть. Але агресивна військова пропаганда працює саме так.

Результат буде таким: вже через кілька годин (а зараз 4:22 за Києвом) ранкова ведуча добре поставленим голосом розповість ярославському робочому із заводу з виготовлення валянків, що злі Нідерланди таки визнали правоту Росії-матінки. І ось доп'є він свій розчинний "кофій", в піде на роботу з усвідомленням, що "фошыстов победили, и пиндосов победим". І ніхто нам не указ. Визнали - значить поважають. І забуде на час про кредити, комуналку і про те, як прожити на 15 тисяч. Тільки, на жаль для пропаганди, таких жертв зомбоящика дедалі менше", - додав Максимов.

Зазначимо, що новини із заголовком приблизно такого змісту "У районі катастрофи MH17 не було жодного "Бука"" вже опублікували низка відомих російських ЗМІ, такі як ТАСС, Газета.ру, "Известия", "Коммерсант", "Вести", "Говорит Москва", НТВ, REN.TV та ін.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

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Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

8 листопада 2019 року Міжнародний суд ООН оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії по застосуванню і тлумаченню Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

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