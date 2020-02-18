Митникам до кінця року можуть удвічі підняти зарплату, - Нефьодов

Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми очікуємо цього року процес, який я неформально називаю переатестацією. Після цього професійним і добропорядним співробітникам я хочу суттєво підняти зарплату. А з рештою - поступово прощатися", - зазначив Нефьодов.

Однак, за його словами, митниця - все ж таки не той орган, який можна заповнити студентами з хорошими намірами, це - складна робота.

"Я хотів би, щоб середня зарплата рядового інспектора становила до кінця року приблизно 15-18 тис. грн "на руки". Зараз - близько 8 тис. грн", - додав Нефьодов.

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