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18.02.20 10:33

На території Білої Церкви відбуваються масштабні антитерористичні навчання. Громадян просять ходити з документами

Від сьогодні і до 21 лютого на території міста Біла Церква та в прилеглих районах Київської області відбудуться масштабні навчання за участю підрозділів Національної поліції, Нацгвардії, ДСНС, СБУ, Збройних Сил України та органів державної влади.

На території Білої Церкви відбуваються масштабні антитерористичні навчання. Громадян просять ходити з документами

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

"Закликаємо усіх мешканців Київщини зберігати спокій, із розумінням поставтеся до тимчасових незручностей та можливих обмежень і звертаємо Вашу увагу на необхідність завчасного планування своїх маршрутів з урахуванням можливих обмежень", - йдеться в повідомленні.

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Також правоохоронці звертаються до громадян з проханням дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами і мати при собі документи, що засвідчують особу.

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