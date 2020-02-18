У бою під Золотим двоє українських воїнів загинули, четверо - поранені, - ексзаступник голови Донецької ОДА Стокоз

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав ексзаступник голови Донецької ОДА Ігор Стокоз, передає Цензор.НЕТ.

"Як повідомляють мої хлопці, у нас двоє загиблих і четверо поранених, один із поранених від госпіталізації відмовився. Противник застосовував ствольну артилерію, але наші артилеристи їх заткнули. Пряма мова від мого товариша:"Тепер їхня черга оп#здюлюватися". Відео з тієї сторони, на ньому видно, як окупанти стріляють через житлові будинки", - повідомив Стокоз.

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Нагадаємо, з 5 години ранку 18 лютого триває інтенсивний бій у районі Золотого, Оріхового і Новотошківського.