Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
18.02.20 10:38

Бій у районі Золотого закінчився, один український воїн загинув, чотирьох - поранено, - штаб ОС

Унаслідок бою в районі Золотого загинув один український воїн. Позиції наших військ не втрачено.

Бій у районі Золотого закінчився, один український воїн загинув, чотирьох - поранено, - штаб ОС

Про це повідомляє штаб ООС на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі бій поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний закінчився. Серед українських захисників, на жаль, один загиблий, четверо зазнали легких поранень, їм надається медична допомога. У ворога один загиблий, п’ять – важко поранених. Противник запросив режим тиші. Позиції українських захисників не втрачені", - йдеться в повідомленні.

У готовності до застосування перебувають підрозділи резерву зі складу Об’єднаних сил. Ситуація повністю контрольована.

Продовжуємо боронити Україну від агресора.

Читайте також: У ході бою в районі Золотого 72-га ОМБр змушена була покинути два опорники: бригада зазнала втрат

Бій у районі Золотого закінчився, один український воїн загинув, чотирьох - поранено, - штаб ОС 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100