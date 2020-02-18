Бій у районі Золотого закінчився, один український воїн загинув, чотирьох - поранено, - штаб ОС

Про це повідомляє штаб ООС на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі бій поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний закінчився. Серед українських захисників, на жаль, один загиблий, четверо зазнали легких поранень, їм надається медична допомога. У ворога один загиблий, п’ять – важко поранених. Противник запросив режим тиші. Позиції українських захисників не втрачені", - йдеться в повідомленні.

У готовності до застосування перебувають підрозділи резерву зі складу Об’єднаних сил. Ситуація повністю контрольована.

Продовжуємо боронити Україну від агресора.

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