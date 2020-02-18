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18.02.20 10:54

Наступ військ РФ у районі Золотого - "мир", який побачили, зазирнувши в очі Путіну, - Порошенко

П'ятий президент України Петро Порошенко закликає не вірити Путіну і зробити все можливе для того, щоб захистити Україну від російської агресії.

Наступ військ РФ у районі Золотого - "мир", який побачили, зазирнувши в очі Путіну, - Порошенко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Сьогодні о 5 ранку ранок почався з того, що в районі Новотошківського розпочався наступ російських військ з використанням крупнокаліберної артилерії, 120-ти міліметрових мінометів. Є перші жертви. Це напевно той мир, який побачили, коли зазирнули в очі Путіну. Отакий мир Путін готовий надати Україні", – сказав Петро Порошенко.

Він закликав не вірити Путіну і зробити все можливе для того, щоб захистити Україну від російської агресії.

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"Я закликаю в черговий раз не вірте Путіну! Ми маємо зробити все можливе для того, щоб захистити Україну, боронити державу, зміцнювати армію, мову, укріпляти нашу церкву, берегти наш рух в Європу, – додав він.

Нагадаємо, з 5 години ранку 18 лютого триває інтенсивний бій у районі Золотого, Оріхового і Новотошківського.

Пізніше в штабі ООС повідомили, що бій у районі Золотого закінчився, один український воїн загинув, четверо - поранені.

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