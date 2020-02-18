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18.02.20 11:20

Держпраці за 2 тижні виявила 315 суб'єктів госпдіяльності без реєстрації та 700 неоформлених працівників: рейди триватимуть, - Милованов

Державна служба праці за два тижні перевірила 184,319 тис. підприємств і виявила 315 суб'єктів, які здійснювали господарську діяльність без державної реєстрації та використовували незадекларовану працю.

Держпраці за 2 тижні виявила 315 суб'єктів госпдіяльності без реєстрації та 700 неоформлених працівників: рейди триватимуть, - Милованов

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, передає Цензор.НЕТ.

"Тобто цих підприємств не існує, але люди там працювали. 700 українців взагалі ніяк не оформлені", - написав міністр.

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"П'ята частина усіх зайнятих українців працюють "без трудової". Це ризик - для працівника залишитися без грошей та компенсацій (при травмі, наприклад), а для роботодавця - отримати штраф до 141 тис. грн", - зазначив міністр.

Він зазначив, що в січні Держпраці тримала у фокусі підприємства торгівлі, тимчасового розміщення та громадського харчування.

"Поки інспектори працювали "у полях", роботодавці масово почали надсилати до податкової повідомлення про оформлення трудових відносин. На роботу в сфері торгівлі, тимчасового розміщення та громадського харчування оформили понад 123 тис. людей", - написав Милованов.

"Далі - рейди на підприємства будівельної галузі, сільського господарства, транспорту", - зазначив міністр.

Держпраці за 2 тижні виявила 315 субєктів госпдіяльності без реєстрації та 700 неоформлених працівників: рейди триватимуть, - Милованов 01

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