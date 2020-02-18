Зеленський про атаку найманців РФ: Це цинічна провокація і спроба зірвати мирний процес. На РНБО ухвалюватимемо рішення про подальші кроки

Про це Президент написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"У п’яту річницю Дебальцівської трагедії бойовики та окупанти влаштували цинічну провокацію.

Сьогодні зранку вони атакували позиції Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Обстріли велися зі зброї, забороненої Мінськими угодами", - написав Зеленський.

Президент наголосив, що воїни Збройних сил України дали гідну відсіч агресору: "На жаль, з нашого боку є втрати. Станом на зараз бій завершено".

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"Це не просто цинічна провокація, метою якої є натиснути на дебальцівську рану, яка ніколи не загоїться повністю. Це – спроба зірвати мирний процес на Донбасі, який почав просуватися хоч і невеликими, але невпинними кроками.

Збираємо сьогодні засідання РНБО. Будемо обговорювати й ухвалювати рішення про подальші кроки. Наш курс на завершення війни та відданість міжнародним домовленостям залишається незмінним – так само, як і наша рішучість дати відсіч будь-яким проявам збройної агресії проти України", - написав глава держави.

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