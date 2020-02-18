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18.02.20 11:29

Зеленський підписав закон про безкоштовне харчування для дітей переселенців

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб.

Зеленський підписав закон про безкоштовне харчування для дітей переселенців

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

Головною метою ухвалення законопроєкту є посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб шляхом створення правових умов для забезпечення безкоштовним харчуванням їхніх дітей, які виховуються та навчаються в закладах освіти, а також забезпечення дитячим харчуванням новонароджених дітей.

Ухвалення законопроєкту і його реалізація створить додаткові соціальні гарантії для дітей з-поміж внутрішньо переміщених осіб у вигляді забезпечення безкоштовним харчуванням.

Це стане певним наступним кроком у поліпшенні соціального захисту вимушених переселенців та їхнього матеріального забезпечення з боку держави.

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