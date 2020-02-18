Програвши на полі бою, найманці РФ вирішили звинуватити українську сторону в спробі нападу: українські захисники ніколи не застосовують зброю першими, - штаб ОС

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС, передає Цензор.НЕТ.

"Російські найманці, здійснюючи спробу підступно прорвати позиції українських військових і отримавши гідну відсіч, запросили режим "тиші" для того, щоб забрати з поля бою своїх поранених та вбитих. Українська армія, виконуючи вимоги міжнародного права щодо ведення бойових дій, задовільнила це гуманітарне прохання противника, сподіваючись на його гідність. Проте, програвши на полі бою, ворог вирішив приховати свою поразку і видав наспіх підготовлену заяву, звинувачуючи українську сторону у спробі нападу. Весь зміст ворожої заяви свідчить про розгубленість та втрату контролю над ситуацією. Командування ООС ще раз офіційно заявляє: українські захисники непохитно стоять на засадах виконання Мінських домовленостей і ніколи не застосовують зброю першими. Захищаємо Україну, як того вимагає наша Присяга! Честь маємо!" - заявили в штабі ОС.

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