БФ Жадана запрошує школярів до участі в конкурсі "Читай-пиши"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, переможці потраплять на Книжковий Арсенал, отримають поради від відомих письменників і літераторів і сертифікати на придбання нових книг.

Для відкликання школярі можуть вибрати будь-яку книгу українською мовою, але перевагу журі буде віддавати рецензій на твори сучасних українських авторів.

Цього року організатори закликають подавати на конкурс не лише текстові, а й відеорецензії. Надіслати роботи можна до 1 квітня; для цього потрібно заповнити реєстраційну форму і долучити до неї свій текстовий та/або відеовідгук. Додаткову інформацію про конкурс можна отримати на сторінці конкурсу в Facebook, на сайті конкурсу та проєкту підтримки дитячого читання BaraBooka.

Переможців і переможниць визначатимуть у двох вікових групах: 10-13 та 14-17 років та у двох номінаціях: текстові та відеорецензії.

Оголосять їх після 20 квітня, а нагородять під час Книжкового Арсеналу у Києві. Організує поїздку переможців з їх учителями або батьками БФ Сергія Жадана за підтримки фонду Ukraine charity. На Арсеналі діти познайомляться з журі конкурсу – відомими літераторами й критиками – та оберуть собі найновіші книжки від видавництв "Фабула" й "Ранок": видавці подарують 12 переможцям сертифікати. Ті, хто посяде 1-ші місця, отримають планшети, 2 і 3 місця – фотокамери миттєвого друку. Книжки від видавництв-партнерів також отримають шістдесят фіналістів конкурсу.

Як і минулоріч, організатори запросять школярів і викладачів у різних містах українського Сходу на зустрічі з українськими письменниками та критиками, які поділяться з дітьми порадами, як писати рецензії цікаво й аналітично, та й читати – більш вдумливо і з захопленням. Відбудеться тур за фінансової підтримки Українського інституту книги.

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"Довгий час Схід України був ніби поза культурним полем. Нам важливо не просто декларувати, що Схід – це Україна, а допомогти дітям цих областей бути безперервно включеними в сучасний культурний контекст країни, у тому числі – літературний", – говорить співорганізаторка й членкиня журі конкурсу, дитяча письменниця й керівниця BaraBooka Тетяна Стус.

Ірина також нагадує: "Дітям потрібні книги про ті ж проблеми, з якими стикаються вони самі. Аналізуючи минулорічні роботи, ми вкотре переконувалися: шкільна програма з літератури потребує серйозних змін". Минулого року на конкурс надійшло понад 400 рецензій. Більшість із них були написані на книжки, які діти читають поза шкільною програмою і в яких ідеться про сучасне життя.

Партнери проєкту – ДП "Український інститут книги", Національний центр "Мала академія наук України", видавництва "Ранок" і "Фабула" і вже вдруге – британський фонд Ukraine Charity. Склад журі: Сергій Жадан, Андрій Курков, Анастасія Музиченко, Ярослав Підгора-Гвяздовський, Маша Сердюк, Ірина Славінська, Євген Стасіневич, Тетяна Стус, Галина Ткачук, Ганна Улюра.