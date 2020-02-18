Фракція "ЄС" вимагає викликати в Раду Загороднюка та Хомчака

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Ми вимагаємо повної інформації, хто і як моніторив безпекову ситуацію поблизу місць розведення військ, і як була допущена подібна ситуація, коли війська супротивника впритул наблизилися до наших військових, грубо порушуючи режим тиші. Символічно, що наступ російської армії розпочався після сумнівних заяв Зеленського про можливість спільного патрулювання державного кордону України українськими військовими з росіянами і бойовиками з ОРДЛО. Президент Зеленський хвалився, що під час спілкування з Путіним побачив у його очах бажання миру", - йдеться в повідомленні.

"Європейська Солідарність" вважає, що справжній мир може бути досягнутий лише через зміцнення української армії, посилення міжнародних санкцій проти РФ і впевнений курс України на інтеграцію до НАТО.

"Ми вимагаємо від влади чітких дій для захисту суверенітету країни. Влада зобов’язана негайно скликати позачергове засідання Радбезу ООН, негайно звернутися до країн-гарантів Нормандського формату – Франції і Німеччини, також до гранатів Будапештського меморандуму – США і Британії задля жорсткого тиску на РФ і посилення санкцій за зрив мирного процесу і загрозу безпеці мирних громадян України, вбивство наших військових", - наголосили у фракції.

"Європейська Солідарність" бачить в очах Путіна війну", - додали в пресслужбі фракції.

Нагадаємо, з 5 години ранку 18 лютого розгорнувся інтенсивний бій у районі Золотого, Оріхового і Новотошківського.

Пізніше в штабі ООС повідомили, що бій у районі Золотого закінчився, один український воїн загинув, четверо - поранені.

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