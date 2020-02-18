Янукович: Перші кроки Зеленського дають надію на мир. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться у зверненні Януковича, опублікованому його адвокатом Віталієм Сердюком, передає Цензор.НЕТ.
"Перші кроки Зеленського дають надію на мир, справедливість і встановлення стабільності в країні. Потрібно щодня пам'ятати і працювати над тим, що було обіцяно українському народу. На цьому шляху потрібні союзники, компетентні виконавці ... Я буду робити все, щоб країна не втратила цю надію, щоб мир і стабільність прийшли на нашу землю", - написав президент-утікач, який переховується в Росії.
Янукович знову заявив, що події на Майдані в 2014 році були "державним переворотом, який розділив країну".
Це звернення Янукович написав 18 лютого напередодні шостої річниці масових розстрілів учасників протестів на Майдані, назвавши їх "кульмінацією боротьби за" світле "майбутнє".