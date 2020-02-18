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18.02.20 12:27

Затягування розгляду законопроєкту про ринок землі завдає збитків державі, - "слуга народу" Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що затягування розгляду законопроєкту про ринок землі призводить до того, що не ухвалюються інші законопроєкти, що своєю чергою завдає шкоди державі.

Затягування розгляду законопроєкту про ринок землі завдає збитків державі, - "слуга народу" Арахамія

Про це він повідомив у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Чи завдає це збитків державі? З точки зору непрямих збитків - зарплат депутатам, а інших збитків, за рахунок того, що не будуть ухвалені своєчасні управлінські рішення, які має ухвалювати парламент. Точно будуть такі збитки", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко закликав колег по парламенту інтенсивніше працювати над законопроєктом про ринок землі, щоб швидше його розглянути і перейти до інших питань.

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