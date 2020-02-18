Затягування розгляду законопроєкту про ринок землі завдає збитків державі, - "слуга народу" Арахамія

Про це він повідомив у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Чи завдає це збитків державі? З точки зору непрямих збитків - зарплат депутатам, а інших збитків, за рахунок того, що не будуть ухвалені своєчасні управлінські рішення, які має ухвалювати парламент. Точно будуть такі збитки", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко закликав колег по парламенту інтенсивніше працювати над законопроєктом про ринок землі, щоб швидше його розглянути і перейти до інших питань.

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