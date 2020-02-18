Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
18.02.20 12:32

Разом з Офісом Президента переконуємо 12 депутатів "Слуги народу" підтримати ринок землі, - Арахамія

У фракції "Слуга народу" є 12 депутатів, які не хочуть підтримувати законопроєкт про відкриття ринку землі.

Разом з Офісом Президента переконуємо 12 депутатів "Слуги народу" підтримати ринок землі, - Арахамія

Про це розповів голова фракції Давид Арахамія в кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, в "Слузі народу" є достатньо голосів для ухвалення законопроєкту про землю. Проте у фракції є ті, хто не підтримує.

"У нас є 12 або 13 депутатів з усієї фракції, які зараз висловлюються проти (ринку землі. - Ред). Ми з ними спілкуємося, це нормально. Ми намагаємося переконати ... я і Офіс Президента, ми разом", - сказав Арахамія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затягування розгляду законопроєкту про ринок землі завдає збитків державі, - "слуга народу" Арахамія

Нагадаємо, у Верховній Раді триває розгляд законопроєкту про ринок землі в другому читанні. За два дні парламентарії розглянули тільки 216 поправок до закону з 4018. З уже оброблених більшість поправок депутати не підтримали. Зокрема ті, на яких наполягали аграрії.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100