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18.02.20 12:32

Комітет з питань нацбезпеки розгляне ситуацію на Донбасі, - "слуга народу" Арахамія

Комітет з питань національної безпеки і оборони планує провести засідання щодо загострення на Донбасі.

Комітет з питань нацбезпеки розгляне ситуацію на Донбасі, - "слуга народу" Арахамія

Про це розповів у кулуарах парламенту голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми вирішили, що проводитимемо засідання комітету з нацбезпеки і оборони, воно буде відкритим", - сказав Арахамія.

За його словами, на комітеті заслухають фахівців "з усіх боків", політиків, військовослужбовців та експертів.

Як повідомлялося, у вівторок вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. У ході бою один український воїн загинув, четверо - поранені.

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