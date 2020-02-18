"Сьогодні 60% українців не читають книг, наша кінцева мета, щоб 60% читали", - Бородянський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на пресконференції у вівторок в Києві.

"Сьогодні 60% українців не читають книг, наша кінцева мета, щоб 60% читали", - заявив Бородянський

Міністр зазначив, що формування звички це не швидкий процес.

"Ми побачимо цього року, як ті заходи, які ми пропонуємо, змінять тенденцію. У нас тенденція на зниження, а нам необхідно, щоб тенденція почала зростати. А далі ми зрозуміємо темпи", - додав він.

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Бородянський заявив, що якщо орієнтовний щорічний ріст кількості читачів книги українців становитиме 5%, то це буде колосальний прорив.

"Ми маємо пояснити людям, наскільки важливо читання", - констатував міністр.