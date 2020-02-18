Провокації бувають, але ми впевнено наближаємося до миру, - Зеленський про бій у районі Золотого. ВIДЕО

Про це заявив на брифінгу після засідання РНБО президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

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"У нас було засідання Ради національної безпеки і оборони України. На порядку денному були й інші питання, але ми почали з питання провокації, яка сьогодні відбулася вранці на контактній лінії. Хочу вам сказати: у нас потужна армія, провокації бувають, армія, відповідно, потужно відповіла. Я хочу вам сказати, ситуація повністю контролюється нашою армією", - заявив Зеленський.

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"Ми впевнені, що ця провокація не змінить курс, бо тільки із сильною армією можна сідати за стіл переговорів... Курс щодо того, що ми йдемо, впевнено наближаємося до припинення війни, до миру", - запевнив Зеленський.

Зеленський також висловив співчуття у зв'язку із загибеллю українського воїна і побажав усього найкращого пораненим воїнам.

Сьогодні, 18 лютого, вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. У ході бою один український воїн загинув, четверо - поранені.