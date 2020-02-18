Бій під Золотим: Один український воїн загинув, троє поранені, у двох контузія, знищено 4 найманця РФ. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу.

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"Унаслідок зіткнення один військовослужбовець загинув, на жаль, троє поранені, двоє контужені. Поранені і контужений зараз у лікувальних установах, їм надається допомога", - заявив Хомчак.

З 10:00 терористи запросили "режим тиші".

Зараз працює СЦКК, щоб тіло загиблого воїна можна було забрати.

"Втрати противника підтверджені: 4 людини загинули, 6 - поранено. Зараз ситуація стабільна, вогонь припинений. Ситуація контрольована, всі резерви, всі підрозділи працюють згідно з ухваленими раніше рішеннями", - додав він.

Сьогодні, 18 лютого, вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. В ході бою один український воїн загинув, четверо - поранені.