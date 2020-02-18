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18.02.20 13:07

Цей бій показав повний провал капітулянтської тактики Зеленського з умиротворення агресора, - Герасимов

Співголова фракції "Євросолідарність" Артур Герасимов заявив, що Україна має негайно звернутися до Радбезу ООН і до міжнародних партнерів через загострення ситуації на Донбасі.

Цей бій показав повний провал капітулянтської тактики Зеленського з умиротворення агресора, - Герасимов

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Цей бій показав повний провал капітулянтської тактики пана Зеленського з умиротворення агресора. Тому "Європейська Солідарність" звертається до пана Зеленського і вимагає терміново повернути війська на позиції, з яких вони були відведені в межах так званого розведення, і вимагаємо від Зеленського терміново виконати його власну обіцянку про те, що в разі загострення війська будуть повернуті на позиції", - сказав нардеп.

Герасимов зазначив, що влада також має терміново звернутися до Ради безпеки ООН і на засіданні обговорити цю ситуацію з наступом окупаційних військ РФ на наші позиції.

"Також звертаємося до нинішньої влади з вимогою терміново звернутися до наших міжнародних партнерів: Німеччини, Франції, США, з вимогою не тільки зберегти санкції проти країни-агресора, а й значно їх посилювати", - додав Герасимов.

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Як повідомлялося, сьогодні вранці, 18 лютого, найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. У ході бою один український воїн загинув, четверо - поранені.

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