Данілов про спільне патрулювання: Силовики будуть лише з боку України

Про це заявив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Як зазначив Данілов, пояснюючи перспективи впровадження спільного патрулювання з представниками ОРДЛО, "йдеться про представників громад, які живуть на тій території, це не військові, це не озброєні люди".

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"Якщо хтось вважає, що це будуть люди з автоматами з їхнього боку, то це не відповідає дійсності. Сила буде тільки з боку України. Під нашим контролем спільно з ОБСЄ або іншою певною структурою", - додав Данілов.