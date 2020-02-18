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18.02.20 13:32

Засідання Радбезу ООН щодо Мінських угод відбудеться сьогодні в Нью-Йорку

У вівторок у Нью-Йорку відбудеться засідання Ради безпеки ООН, де буде обговорено виконання Мінських угод.

Засідання Радбезу ООН щодо Мінських угод відбудеться сьогодні в Нью-Йорку

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Початок засідання, ініційованого делегацією Росії, заплановано на 22:00 (за київським часом), повідомляється в графіку трансляцій на сайті ООН.

Як повідомлялося, в четвер, 20 лютого, з ініціативи України Генеральна Асамблея ООН проведе спеціальне засідання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. У дискусії візьме участь міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська дипломатія готова до російських сценаріїв в ООН, - МЗС про скликання РФ засідання Радбезу

У МЗС назвали ініціативу РФ провести засідання напередодні цієї події "очікуваним, традиційним і перевіреним трюком російської дипломатії, спрямованим на розпорошення уваги світової спільноти, зміщення акцентів, формування паралельних політичних реальностей". Представники України візьмуть участь в обох заходах, зазначили в міністерстві.

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