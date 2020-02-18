Україна хоче миру, але і підсилює армію, щоб давати гідну відсіч агресору, - Єрмак звернувся до всіх, хто "розганяє зраду"

Про це Єрмак заявив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Стосовно ситуації на Сході. Президент зібрав засідання РНБО, на якому були ухвалені рішення щодо наступних кроків. Щойно вони були озвучені на брифінгу. Всім, хто "розганяє" зраду, я хотів би сказати: так, у нас в країні йде війна, вона не припиняється. Те, що ця атака відбулась у п‘яту річницю Дебальцівської трагедії - особливий цинізм. Глибоке співчуття родині загиблого. Але саме тому ми сьогодні робимо все для того, щоб цю війну закінчити. Щоб зранку не приходили такі новини, щоб наші воїни повернулись до своїх родин живими", - заявив глава Офісу президента України.

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"Так, ми прагнемо миру, але водночас ми збільшуємо фінансування на армію і активно працюємо над підвищенням її обороноздатності. Так, ми йдемо шляхом переговорів, але водночас і шляхом внутрішнього посилення: наша армія готова відповідати на подібні атаки, і давати гідну відсіч агресору. Тримаймось разом!", - резюмував Єрмак.

Сьогодні, 18 лютого, вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. В ході бою один український воїн загинув, четверо - поранені.