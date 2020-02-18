За 4,5 години найманці РФ випустили по позиціях ЗСУ на Донбасі 70 мін 120- і 82-мм калібрів і здійснили 30 пострілів з танків. З початку доби - 13 обстрілів, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Загалом від початку поточної доби російсько-окупаційні війська, за наявною на цей час інформацією, здійснили вже 13 прицільних обстрілів позицій Українських героїв, при цьому ворог активно застосовував міномети й танки з напрямку від окупованих ним н.п. Голубівське та Сентянівка", - сказано в повідомленні.

Зранку збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу н.п. Новотошківське, Оріхове, Кримське та Хутір Вільний. Зазначимо, що на цій ділянці, особливо в районі н.п. Оріхове вже декілька тижнів поспіль російсько-окупаційні війська вели постійні прицільні обстріли наших позицій з важкого озброєння.

"За наявною інформацією, з близько 05.30 до 10.00 російсько-окупаційні війська випустили близько 70 мін 120-го та 82-го калібрів, здійснили 30 пострілів з танку, активно застосовували гранатомети різних систем та стрілецьке озброєння.

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Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування.

Підрозділи Об’єднаних сил, які оборонялися, дали адекватну відповідь збройним формуванням Російської Федерації, нанесенням вогневого ураження з метою придушення ворожої збройної активності", - повідомили в Міноборони.

За даними Штабу ООС, наші захисники утримали повний контроль над ситуацією. У ворога є загиблі та поранені. Противник близько 10.00 запросив режим "тиші".

Позиції українських захисників не втрачені.

Штаб також зазначає, що у готовності до застосування перебувають підрозділи резерву зі складу Об’єднаних сил. Ситуація контрольована.

Разом з тим, пресцентр Об’єднаних сил повідомляє, що російські найманці при спробі прориву позицій українських військових і отримавши при цьому гідну відсіч, запросили режим "тиші" для того, щоб забрати з поля бою своїх поранених та вбитих. Українська армія, виконуючи вимоги міжнародного права щодо ведення бойових дій, задовільнила це гуманітарне прохання противника.

"Проте, програвши на полі бою, ворог вирішив приховати свою поразку і видав наспіх підготовлену інформаційну маніпуляцію, звинувачуючи у спробі нападу українську сторону. Командування ООС зазначає, що весь зміст ворожої заяви свідчить про розгубленість та втрату контролю над ситуацією. Штаб ще раз офіційно заявляє: українські захисники непохитно стоять на засадах виконання Мінських домовленостей і ніколи не застосовують зброю першими.

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Окрім цього, нашими воїнами зафіксовані ведення вогню російсько-окупаційними військами в районах Золотого-4 та Луганського, де окупанти вели непоодинокі обстріли наших позицій переважно з гранатометів різних систем, а також стрілецького озброєння. Також по оборонцям Луганського окупанти випустили декілька мін калібру 82 мм з напрямку від н.п. Логвинове. В районі міста Попасна окупанти застосували міномети 120-го калібру", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, в Міноборони повідомили, що на превеликий жаль, сьогодні Україна знову зазнала непоправної втрати: "Під час штурмових дій противника та внаслідок нападу отримав поранення несумісне з життям один наш герой, 1997 р.н. Висловлюємо щирі співчуття його рідним та близьким, а також бойовим побратимам. Вічна пам’ять!"

Окрім цього, внаслідок бойових дій отримали поранення троє наших захисників, ще двоє воїнів — бойове травмування. За наявною інформацією, стан здоров’я усіх п’ятьох оборонців — задовільний.

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