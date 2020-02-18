Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
18.02.20 14:04

Бородянський про спецефір на "Інтері" 23 лютого: "Ну, покаже. У нас же демократична країна?"

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, говорячи про майбутній спецефір телеканалу "Інтер" до 23 лютого, зазначив, що "етичні норми залишаються на розсуд окремих громадян".

Бородянський про спецефір на "Інтері" 23 лютого: "Ну, покаже. У нас же демократична країна?"

Про це він сказав у коментарі журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, міністр заявив, що не буде давати оцінки одному телеканалу, "який у межах українського законодавства покаже деякі фільми", відповідаючи на запитання про те, що один з українських телеканалів має намір підготувати спеціальний ефір, зокрема показати кілька радянських фільмів, до Дня захисника вітчизни, 23 лютого.

"Ну, покаже. Його вибір. У нас же демократична країна? Демократична країна - це закони та їх виконання. Етичні норми, якщо вони не регламентовані, або немає норм-посилань на законодавство, вони на розсуд окремих громадян і конкретних керівників", - сказав Бородянський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Шарій - це цукерка, яку дитині простягає педофіл": журналіст Щур присвятив сюжет прокремлівському блогеру-пропагандисту. ВIДЕО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100