США стурбовані військовою ескалацією на Донбасі і закликають РФ дотримуватися взятих на себе зобов'язань

Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми глибоко стурбовані сьогоднішніми повідомленнями про ескалацію конфлікту на Донбасі та наполегливо закликаємо Росію дотримуватись своїх Мінських та Нормандських зобов'язань", - зазначили в посольстві.

Як повідомлялося, сьогодні вранці, 18 лютого, найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. У ході бою один український воїн загинув, четверо - поранені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 4,5 години найманці РФ випустили по позиціях ЗСУ на Донбасі 70 мін 120- і 82-мм калібрів і здійснили 30 пострілів з танків. З початку доби - 13 обстрілів, - Міноборони