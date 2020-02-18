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18.02.20 14:21

РНБО передала на затвердження Зеленському Стратегію нацбезпеки і оборони "Безпека людини - безпека країни"

Під головуванням Президента України Володимира Зеленського відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому було схвалено Стратегію нацбезпеки і оборони "Безпека людини - безпека країни".

РНБО передала на затвердження Зеленському Стратегію нацбезпеки і оборони "Безпека людини - безпека країни"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

За результатами засідання РНБО схвалила та запропонувала Президенту для затвердження проєкт Стратегії.

Під час засідання секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зазначив, що ключовими аспектами Стратегії є безпека людини та безпека країни.

"Уперше в центрі уваги документа – людина, її життя, здоров’я, честь, гідність, недоторканність і безпека", – заявив він.

За словами Данілова, Стратегія передбачає, що найвищий пріоритет та головне завдання держави – встановлення миру як запоруки розвитку країни. Але це не має відбуватися ціною втрати суверенітету та наших територій.

"Стратегія ґрунтується на трьох основних засадах державної політики у сфері нацбезпеки: стримування (розвиток оборонних та безпекових спроможностей для унеможливлення збройної агресії проти України), стійкість (здатність суспільства й держави швидко адаптуватися до змін безпекового середовища та дотримуватися сталого функціонування, зокрема шляхом мінімізації зовнішніх уразливостей), взаємодія (розвиток стратегічних відносин із ключовими іноземними партнерами, насамперед з НАТО, ЄС та США)", - йдеться в повідомленні.

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Також секретар РНБО повідомив, що пріоритетами національних інтересів визначається: відстоювання незалежності та державного суверенітету; відновлення територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів України; суспільний розвиток, насамперед людського капіталу; захист прав, свобод і законних інтересів громадян України; європейська та євроатлантична інтеграція.

Водночас Данілов наголосив, що Стратегія – це декларація, затвердження якої стане основою для розробки інших документів стратегічного планування у сфері нацбезпеки й оборони, які визначатимуть шляхи та інструменти їхньої реалізації.

"Кінцевою метою реалізації Стратегії є утвердження вільної, заможної, безпечної країни, у якій панує право, де кожен має право реалізувати себе, де люди дихають чистим повітрям, п’ють чисту воду та з якою пов’язана доля їхніх дітей та онуків", – сказав він.

Данілов також зазначив, що Консультативна місія ЄС з реформування цивільного сектору безпеки України (EUAM) надіслала лист зі схвальною оцінкою запропонованого проєкту Стратегії.

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