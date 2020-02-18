У передові підрозділи противника на Донбасі звозять зброю і боєприпаси, а на позиціях обладнують нові окопи, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
Так, за даними української розвідки, в з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК російських окупаційних військ вживаються активні заходи щодо усунення недоліків, виявлених на початку лютого ц.р. комісією Генерального штабу та командування Південного військового округу ЗС РФ.
Зокрема, в передові підрозділи противника завозяться додаткові запаси зброї і боєприпасів, на позиціях обладнуються нові окопи для розміщення важкого артилерійського озброєння.
Крім того, окупанти активізували тренування артилерійських розрахунків і підготовку коректувальників артилерійського вогню.