Ціна на газ для населення додатково знизиться в лютому, - Оржель

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики та захисту довкілля.

Зазначається, що це стало можливим завдяки підписанню договору про транспортування газу і стабілізації ситуації на українському і європейському ринках.

"У лютому, в березні, влітку - буде рекордно меншою ціна на газ, адже нам вдалося стабілізувати ситуацію на ринку газу", - зазначив Оржель.

Також міністр додав, що гроші, які держава отримала в межах Стокгольмського арбітражу, уряд хоче витратити на те, щоб в Україні були кращими дороги, щоб лікарні були поруч і надавали якісні послуги.

"Також зменшення ціни на газ дало нам можливість переглянути тарифи на розподіл, які протягом тривалого часу не переглядалися, - додав міністр. - Це зроблено для того, щоб оновити інфраструктуру, адже від цього теж залежить, чи зможуть українці якісно отримувати газ безпосередньо в себе в будинках".

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