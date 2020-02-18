Держкіно в 2019 році заборонило п'ять фільмів, серед яких комедія за участю Зеленського

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, до списку фільмів, заборонених в 2019 році для демонстрування і розповсюдження для кіно-телепоказу, публічного комерційного відео, домашнього відео на території України потрапило 5 фільмів.

Три з них заборонені на підставі закону про "Про кінематографію" та наказів Міністерства культури "Про доповнення переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці", на підставі звернення Служби безпеки України.

Зокрема, йдеться про два іноземні фільми: "Мачете" (реж. Родрігес Р., 2008 р., США), через те, що там знімається американський актор Стівен Сігал, і "Бешкетники з Тімпельбаха" (реж. Бері Н., 2008 р., Франція), через те, що там знімався французький актор Жерар Депардьє.

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Третім фільмом з цієї категорії є "Вісім перших побачень" (реж. Додсон Д., Маляревський О., 2012 року), який заборонений через те, що там знімалася російська актриса Катерина Варнава, оскільки вона внесена до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.

Одним з продюсерів і сценаристів цього фільму є тепер діючий президент України Володимир Зеленський. Також він зіграв в ньому одну з головних ролей.

Крім того, на підставі рішення Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів були заборонені два російські фільми: "Я так не думаю" (реж. Д.Даніелян 2017 р.) і "Стріла" (реж. Є. Нікітін, 2017 р.)

Як повідомлялося, Держкіно заборонило в 2018 році 3 російські серіали і надало дозвіл на прокат 3 російських фільмів.

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