ДБР повідомило екскерівництву банку "Михайлівський" про підозру в розкраданні 283 млн грн

Про це йдеться на сайтах ДБР та Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

У лютому 2015 року посадові особи уклали кредитні договори з "грубим порушенням законодавства і внутрішніх документів". Після цього вони переказали 283 млн гривень на рахунки різних компаній, знаючи, що гроші в банк не повернуться.

Незабаром після цього банк "Михайлівський" збанкрутував.

Підозри отримали колишній глава правління банку, двоє заступників і чотири члени кредитного комітету.

Їм інкримінують зловживання повноваженнями і службове підроблення (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу).

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Як повідомлялося, НБУ визнав банк "Михайлівський" неплатоспроможним 23 травня 2016 року і повідомив, що ще 23 грудня 2015 року він присвоїв фінустанові статус проблемного у зв'язку з ризиковою діяльністю.

За інформацією Нацбанку, з 20 травня 2016 року банк провів велику кількість операцій з переказу вкладів фізичних осіб з фінансової компанії, пов'язаної з банком, на баланс банку. Це збільшило навантаження на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на мільярд гривень - із 1,6 млрд грн до 2,6 млрд грн.

Крім того, 19 травня відбулося перевідступлення прав вимоги за кредитами від ПАТ "Банк Михайлівський" іншим фінансовим компаніям. Йдеться про майже 111 тисяч кредитних договорів, балансовою вартістю понад 682 млн грн.

За даними НБУ, станом на 23 травня 100% акцій банку належало ТОВ "Екосіпан", 92,5% якого належить Віктору Поліщуку, 3,9% - Ігорю Дорошенку і 3% - Віктору Єрасову.

У банку "Михайлівський" заявили, що Поліщук 19 травня продав свою частку акцій в ТОВ "Екосіпан", якому належить 100% акцій банку, проте в НБУ заявили, що не погоджували продаж банку. Крім того, 20 травня голова правління ПАТ "Банк Михайлівський" Ігор Дорошенко повідомив НБУ, що залишив посаду 18 травня. Того ж дня в.о. глави банку був призначений Денис Панфілов.

У серпні суд заарештував колишнього голову правління банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенка з правом внесення 137,8 млн гривень застави.

Сам Поліщук, за даними ГПУ, втік тоді за кордон.