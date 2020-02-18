Загороднюк про атаку найманців РФ на Донбасі: Наші воїни дали гідну відсіч і готові до будь-якого розвитку ситуації

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр оборони Андрій Загороднюк.
"Вкотре бачимо, що жодні зобов’язання, взяті на себе російськими окупантами, нічого не варті. Ворог нехтує будь-якими домовленостями та намагається тиснути", - написав він.
Загороднюк зазначив, що сьогодні зранку противник перейшов до активних наступальних дій. При цьому було застосовано заборонену зброю.
"Наші воїни дали гідну відсіч. На цей час бій завершився. Наші війська утримують позиції та готові до будь-якого розвитку ситуації. За попередньою інформацією, одного окупанта знищено та п’ятьом завдано важких поранень.
На жаль, не обійшлося без втрат у наших лавах. Один український захисник загинув у бою. Ще четверо дістали поранення і наразі отримують допомогу.
Співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого Героя. Швидкого одужання нашим пораненим.
Наші оборонці вкотре вистояли", - написав міністр.
Сьогодні вранці, 18 лютого, найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. У ході бою один український воїн загинув, четверо - поранені.