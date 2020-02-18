"Керівників митних постів оновлено приблизно на 40%", - Нефьодов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, процес оновлення керівного складу митниці триває.

"Центральний апарат оновлено на 80%, керівників митних постів оновлено приблизно на 40%. Цей процес триває. Ми в процесі звільнення 500 митників (йдеться про працівників митного напрямку колишньої ДФС)", - заявив він.

Нагадаємо, раніше глава Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що після переатестації українські митні інспектори зможуть отримати вдвічі вищу зарплату.

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