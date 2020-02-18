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18.02.20 15:29

Не всі зацікавлені у зустрічі в "нормандському форматі", - Данілов про атаку найманців РФ поблизу Золотого

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зазначив, що збройні провокації на лінії зіткнення на Донбасі здійснюють ті сили, які не зацікавлені в продовженні переговорів у "нормандському форматі".

Не всі зацікавлені у зустрічі в "нормандському форматі", - Данілов про атаку найманців РФ поблизу Золотого

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Не всі мають бажання і розуміння, що нам потрібен Нормандський формат для того, щоб ми припинили війну на території Донецької та Луганської областей. Я не можу сказати, що всі в цьому зацікавлені. І ті сили, які не зацікавлені, постійно роблять певні провокації, як відбулося сьогодні", – заявив Данілов.

Секретар РНБО повідомив, що міністр закордонних справ України Вадим Пристайко візьме участь у засіданні Ради Безпеки ООН, на якому обговорюватиметься ситуація на тимчасово окупованих територіях України.

"Ми там будемо відпрацьовувати свій порядок денний", – наголосив Данілов.

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Сьогодні вранці, 18 лютого, найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. У ході бою один український воїн загинув, четверо - поранені.

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