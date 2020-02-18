Естонія поставить питання порушення Росією Мінських угод у Радбезі ООН, - глава МЗС Рейнсалу

Про це написав у Twitter міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішучіше засуджуємо цинічні спроби підтримуваних Росією сил зруйнувати нинішній крихкий статус-кво поблизу Золотого. Сьогодні в Раді Безпеки ООН Естонія порушить питання про чергове дуже серйозне порушення Росією Мінських угод і обіцянок, даних нею в Парижі", - написав Рейнсалу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не всі зацікавлені у зустрічі в "нормандському форматі", - Данілов про атаку найманців РФ поблизу Золотого

Сьогодні вранці, 18 лютого, найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. У ході бою один український воїн загинув, четверо - поранені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загороднюк про атаку найманців РФ на Донбасі: Наші воїни дали гідну відсіч і готові до будь-якого розвитку ситуації