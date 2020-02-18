Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу позицій ОС російськими окупантами

Про це повідомила пресслужба ОГП, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, окупанти вели обстріли по українських захисниках із забороненого Мінськими угодами озброєння. Ворог застосовував міномети калібру 120 мм, а також вів вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування. Унаслідок зазначених дій один український захисник загинув, п’ятеро зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування в зазначеному кримінальному провадженні здійснює СБУ, процесуальне керівництво - прокуратура Луганської області.

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Сьогодні вранці, 18 лютого, найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. У ході бою один український воїн загинув, четверо - поранені.