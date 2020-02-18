Ексзаступник директора "Миколаївського бронетанковго заводу" підозрюється в організації розкрадання 355 тис. грн, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Миколаївської області.

Було встановлено, що підозрюваний за домовленістю з представниками комерційної структури, використовуючи своє службове становище, прийняв на відповідальне зберігання будиночки каркасного типу. Однак під час слідства працівники поліції з’ясували, що ці будиночки передавалися лише на папері, а фактично комерційною структурою не поставлялися.

Достовірно знаючи про факт відсутності майна, на той час заступник директора держпідприємства підписує офіційні документи, які в подальшому стали підставою для проведення розрахунків. Так, на рахунки товариства безпідставно було переказано понад 355 тис. грн.

Експосадовцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Також, раніше про підозру було повідомлено директорові та представникові комерційної структури. Їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5. ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

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