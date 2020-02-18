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18.02.20 16:11

Україна порушить питання обстрілів поблизу Золотого на засіданні Радбезу ООН, - спікер постійного представництва Ніколенко

На засіданні Ради безпеки ООН 18 лютого представники України порушать питання атаки на позиції ЗСУ поблизу лінії розмежування на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на публікацію прессекретаря постійного представництва України при ООН Олега Ніколенка у Facebook.

"Україна порушить питання обстрілів поблизу Золотого на засіданні Радбезу ООН, яке проводиться сьогодні. Українську делегацію очолюватиме заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. Початок о 22:00 за київським часом", - написав Ніколенко.

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Україна порушить питання обстрілів поблизу Золотого на засіданні Радбезу ООН, - спікер постійного представництва Ніколенко 01

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Сьогодні вранці, 18 лютого, найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. У ході бою один український воїн загинув, четверо - поранені.

У МЗС Естонії вже заявили, що поставлять питання порушення Російською Федерацією Мінських угод на засіданні Радбезу ООН.

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