Фракція "ЄС" закликає підприємців 19 лютого приєднатися до акції захисту їхнього бізнесу від ОП

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності", про це заявила нардеп Ніна Южаніна на акції представників малого бізнесу біля Верховної Ради.

"Влада має усвідомлювати, що саме підприємці, які створили для себе і своїх найближчих людей робочі місця, а таких людей майже 2 мільйони, потребують захисту як ніколи. Не потрібно було застосовувати фіскальні методи роботи. Має бути воля підприємницької діяльності. Маємо надати найбільші права і можливості для того, щоб ці люди продовжували працювати в Україні, щоб вони поповнювали бюджет і досить говорити про те, що саме цю категорію осіб ми маємо приводити до порядку і відповідальності – це найвідповідальніші люди в Україні", – сказала нардепка.

Також Южаніна зазначила, що активна позиція представників бізнесу дуже важлива в боротьбі за скасування законів, які можуть зруйнувати мале підприємництво в Україні.

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"Мені здається, що вперше саме мікробізнес, мікропідприємництво об’єдналися і будуть боротися за свої права і можливості працювати в нашій країні. Дякую організаторам за те, що ви виявили стурбованість, прочитали ці закони і зараз виступаєте за їх скасування. Тому я буду брати участь у ваших заходах і відстоювати Ваші права", – додала вона.

Нагадаємо, 20 вересня депутати ухвалили закони, які зобов'язують ФОП використовувати касові апарати.

Згадані закони гостро критикують підприємці. Зокрема, деякі великі роздрібні мережі заявляють, що набуття чинності цими законами призведе до закриття їхнього бізнесу. У податковій і уряді ці заяви заперечують, зазначаючи, що на чесний бізнес реалізація цих законів жодним чином матеріально не вплине.

17 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ про введення касових апаратів для ФОП і мораторій на перевірку їхньої діяльності на 2 роки.

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