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18.02.20 16:05

"Ми очікуємо, що РФ негайно використає свій вплив на збройні формування, які вона підтримує", - Євросоюз про ескалацію на Донбасі

Європейський Союз стурбований сьогоднішньою ескалацією ситуації на Донбасі та очікує від Росії, що вона повною мірою негайно використає свій вплив на сепаратистів.

"Ми очікуємо, що РФ негайно використає свій вплив на збройні формування, які вона підтримує", - Євросоюз про ескалацію на Донбасі

"Сьогоднішні повідомлення про військову ескалацію в районі Золотого із застосуванням зброї, забороненої Мінськими угодами, які призвели до жертв, викликають крайню тривогу. Ці наступальні спроби підтримуваних Росією збройних формувань повністю йдуть врозріз з узгодженим припиненням вогню, яке досі не повністю дотримується", - йдеться в коментарі представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки, який був переданий у вівторок "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Представник ЄС наголосив, що повна реалізація Мінських угод і заходів, узгоджених на Нормандському саміті в Парижі, має "вирішальне значення".

"Ми очікуємо, що Росія повною мірою і негайно використає свій вплив на збройні формування, які вона підтримує", - позначив позицію ЄС його представник.

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