"Ми очікуємо, що РФ негайно використає свій вплив на збройні формування, які вона підтримує", - Євросоюз про ескалацію на Донбасі

"Сьогоднішні повідомлення про військову ескалацію в районі Золотого із застосуванням зброї, забороненої Мінськими угодами, які призвели до жертв, викликають крайню тривогу. Ці наступальні спроби підтримуваних Росією збройних формувань повністю йдуть врозріз з узгодженим припиненням вогню, яке досі не повністю дотримується", - йдеться в коментарі представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки, який був переданий у вівторок "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Представник ЄС наголосив, що повна реалізація Мінських угод і заходів, узгоджених на Нормандському саміті в Парижі, має "вирішальне значення".

"Ми очікуємо, що Росія повною мірою і негайно використає свій вплив на збройні формування, які вона підтримує", - позначив позицію ЄС його представник.

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