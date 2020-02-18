Справу "діамантових прокурорів" передали до Оболонського райсуду Києва, - Офіс генпрокурора

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"18 лютого 2020 року, Київський апеляційний суд, розглянувши клопотання Офісу Генерального прокурора, вирішив передати до іншого суду провадження за фактом одержання колишніми заступником прокурора Київської області і першим заступником начальника Головного слідчого управління ГПУ неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 368 КК)", - говориться в повідомленні Офісу генпрокурора.

За інформацією Офісу, справу "діамантових прокурорів" найближчим часом буде направлене до Оболонського районного суду міста Києва "через неефективність його судового розгляду і порушення розумних строків".

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Нагадаємо, перший заступник начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимир Шапакін і заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць були затримані 5 липня 2015 року. За даними спецслужб, вони одержали хабар в розмірі 3 млн 150 тис. грн. Під час обшуків у Шапакіна було вилучено $ 400 тис., а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашникова.



Обом затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу (отримання хабара). 16 липня тодішній генпрокурор Віктор Шокін звільнив їх з органів прокуратури. Печерський райсуд Києва обрав колишнім прокурорам запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави, пізніше вони вийшли на свободу під заставу. За Шапакіна внесено 6,4 млн грн застави, а за Корнійця - 3,2 млн грн.

Обвинувальний акт проти колишніх посадових осіб прокуратури було направлено до суду в січні 2016 року.