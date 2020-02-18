ФСБ в окупованому Криму заарештувало двох підлітків - у них знайдено вибухівку і вони планували підірвати школу

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це повідомляє пресслужба Федеральної служби безпеки Росії.

У дітей вилучили саморобні бомби.

За даними спецслужби окупантів, затримано двох підлітків із Керчі 2003 і 2004 років народження, вони є послідовниками 18-річного Владислава Рослякова, який у жовтні 2018-го влаштував бійню у місцевому політехнічному коледжі.

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За місцями проживання затриманих підлітків відбулися обшуки, працівники правоохоронних органів вилучили саморобні вибухові пристрої, начинені уражаючими елементами. Крім того, знайдено компоненти для виготовлення вибухових речовин.

Зазначається, що випробування "пробних" вибухових пристроїв, зібраних за інструкціями з інтернету, проводилися на домашніх тваринах.

Підлітки зізналися правоохоронцям, що хотіли підірвати школу.

Нагадаємо, 17 жовтня вдень у політехнічному коледжі в Керчі стався підрив бомби, начиненої металевими предметами.

Згідно з версією Слідчого комітету РФ, перед цим студент 4-го курсу коледжу відкрив стрілянину, а пізніше наклав на себе руки.

Російське слідство порушило кримінальну справу за статтею "теракт", а потім перекваліфікувала на статтю "умисне вбивство".

Слідчі з'ясували, що Росляков почав готуватися до злочину понад півтора року тому - в січні 2017 року. Зокрема, 76-річна Галина Рослякова розповіла, що онук прийшов, щоб узяти свої дитячі знімки. Після цього з дому зникли 20 тисяч рублів, які вона відкладала на похорон.