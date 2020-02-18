Законопроєкт про дезінформацію перероблять медіаюристи і винесуть на громадське обговорення, - Бородянський

Про це розповів в інтерв'ю DW міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, передає Цензор.НЕТ.

За словами Бородянського, сам законопроєкт ще має пройти громадське обговорення, перш ніж його вносити на розгляд Верховної Ради. "Наступного тижня почне роботу робоча група з медіаюристів, яка пункт за пунктом опрацьовуватиме закон. Через два місяці ми запропонуємо суспільству новий, оновлений текст закону", - розповів Бородянський.

Він також пояснив, що для українського уряду "свобода думки дуже важлива", тому цей законопроєкт "жодним чином не повинен обмежувати журналістську діяльність за такими елементами як розслідувацька журналістика, критичні висловлювання, критика влади тощо".

Бородянський запевняє, що завдання авторів цього законопроєкту - "захистити українських громадян від дезінформації, від можливості маніпулювання громадською думкою, яке може привести до спотворення громадської думки і до загроз національній безпеці". "Тобто завдання - підвищити відповідальність людей, які поширюють інформацію, щодо поширення дезінформації", - переконує міністр. Сам закон про протидію дезінформації чиновник назвав законом "про право на знання правди".

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Крім того, Бородянський запевнив, що закон "не буде прийнятий у тому вигляді, в якому він є зараз".

Відповідаючи на запитання DW, чиновник пояснив, що покарання, зокрема і значні грошові штрафи, прописані в цьому законопроєкті, будуть застосовувати тільки в разі систематичних порушень з розповсюдження дезінформації впродовж року.

"Висновок передбачено цим законом тільки за фінансування дезінформації, тобто за свідоме фінансування та друге - за організацію ботоферм", - зазначив Бородянський.

Щодо блогерів і користувачів соціальних мереж, що поширюють інформацію, яка може виявитися дезінформацією, міністр запевнив, що відповідальність несе тільки першоджерело.

Нагадаємо, проєкт закону "Про протидію дезінформації" передбачає створення "єдиної прескарти", яку держава визнаватиме як підтвердження статусу професії, введення Індексу довіри і посади Уповноваженого з питань інформації.

Законопроект викликав різку критику з боку медійного співтовариства, а також моніторингової місії Організації Об'єднаних Націй в Україні.