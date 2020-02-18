Літак готовий прибути по українців у Китай 19 лютого, а в країні є місця для двотижневої обсервації прибулих, - Гончарук

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Глави держави.

"Весь процес евакуації наших людей з Китаю – під абсолютним контролем уряду. У нас є чіткий план заходів, зокрема і в логістичних питаннях, як у Китаї, так і в Україні. До літака в Ухані наші громадяни прибудуть централізовано та вчасно, в супроводі українського консула та китайських фахівців", – сказав він на засіданні Ради національної безпеки і оборони під головуванням президента України Володимира Зеленського у вівторок.

За словами Гончарука, зараз є кілька об’єктів у різних регіонах країни для прийняття людей на двотижневу обсервацію. Ці об’єкти підготовлені відповідно до всіх вимог безпеки. У повній готовності й інші медзаклади країни.

"Ми вживаємо всіх заходів безпеки з недопущення поширення коронавірусу. Вся команда, яка працюватиме з евакуйованими людьми, вже пройшла відповідне навчання від Центру громадського здоров’я. На борт літака зможуть потрапити тільки люди без симптомів захворювання та за попередньої згоди на проходження 14-денної обсервації. Весь екіпаж та лікарі, які супроводжуватимуть борт, так само перебуватимуть на двотижневій обсервації", – зауважив прем'єр

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Зі свого боку президент Зеленський підкреслив, що Українська держава зобов'язана повернути додому своїх громадян.

"Це не політичне питання, а питання безпеки наших громадян і безпеки держави. І, згідно із законом, ми повинні повернути своїх громадян в Україну", - підкреслив він.

Як повідомлялося, на брифінгу після засідання РНБО Зеленський закликав політиків і журналістів не створювати паніку навколо повернення громадян України з Уханя.

"У нас повністю контрольована ситуація, ми обов'язково повинні забирати наших громадян. На жаль, деякі ЗМІ поширюють якусь дезінформацію про те, куди їх везуть, що щось не готове. У нас є кілька варіантів, ми повністю готові", - сказав він.

Зеленський також нагадав "деяким політичним партіям", які звертаються до людей на місцях, "підбурюють їх перекривати дороги", що Україна забирає з Китаю своїх громадян.

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"А з приводу цих політичних "товаришів" хочу сказати, якщо будете перекривати дороги і підбурювати людей, то коли ми привеземо всіх наших громадян, а ми обов'язково це зробимо, тому що це наш обов'язок, конституційний і просто людський, я особисто привезу наших громадян в Конча-Заспу в їхні особняки", - заявив він.