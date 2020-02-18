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18.02.20 17:59

Рада планує створити Нацагентство з питань подолання наслідків збройної агресії РФ, - "слуга народу" Верещук

Народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що Верховна Рада планує розглянути законопроєкт, який передбачає створення Національного агентства України з питань подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації.

Рада планує створити Нацагентство з питань подолання наслідків збройної агресії РФ, - "слуга народу" Верещук

Про це вона розповіла в коментарі Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо створити окреме Національне агентство (я також є ініціатором і суб'єктом законодавчої ініціативи законопроєкту, який створює таке агентство), яке такі дані, зокрема, має збирати для міжнародної позовної діяльності з відшкодування і компенсації Російською Федерацією", - сказала Верещук.

За її словами, Нацагентство має збирати докази і звіти щодо, зокрема, обстрілу на Донбасі.

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"Хто компенсуватиме рідним та близьким втрату годувальника? А отже, ми повинні постійно покладати таку відповідальність на РФ", - сказала нардепка.

За словами Верещук, законопроєкт було розроблено Міністерством економічного розвитку ще під час VIII скликання ВР.

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