Українців з Уханя евакуюють 20 лютого, - "слуга народу" Радуцький

Як інформує Цензор.НЕТ про це на сторінці в мережі Facebook повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький.

"Було ухвалено рішення про евакуацію 50 українців та, за запитом міжнародних партнерів – 36 іноземців. Евакуація відбудеться 20 лютого. Для того, щоб уникнути паніки та розповсюдження неправдивої інформації, повідомляю про заходи безпеки, які будуть здійснені для недопущення коронавірусу в Україну: Команда літака складатиметься з 16 осіб екіпажу: 6 пілотів, 9 бортпровідників, 1 технік, 2 лікарів, 1 медсестра. Також у літаку перебуватимуть поліцейський, військовослужбовець і працівник консульства. Всі члени екіпажу та супроводжуючі перебуватимуть у костюмах біозахисту", - розповів він.

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Кожен пасажир до посадки буде підписувати інформовану добровільну згоду пацієнта на проведення ізоляції та спостереження за станом здоров'я, діагностику й лікування. У разі відмови - людина не евакуюватиметься. Якщо у тих, кого повинні евакуювати, буде температура вище 37,2 або респіраторна інфекція - їх не пускатимуть на літак.

"Літак прибуде на санітарну стоянку та всі пасажири пройдуть прикордонний контроль. Співробітники прикордонної та митної служби проводитимуть необхідні процедури в костюмах бактеріологічного захисту. Після висадки пасажирів проводитиметься дезінфекція місця стоянки, трапа, салону, багажного відсіку та кабіни пілотів. У літаку проводитиметься повна заміна фільтрів системи кондиціонування. Пасажири і члени екіпажу відправляться до місця обсервації в автобусах у супроводі співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Колону з 4-х автобусів супроводжуватимуть автомобілі Патрульної поліції. Автобуси, в яких транспортуватимуться пасажири – також піддаватимуться дезінфекції", - зазначив Радуцький.

Корпуси, де перебуватимуть евакуйовані, охоронятимуть співробітники МВС. Там також будуть посилені заходи безпеки - буде створено подвійне кільце захисту, охорони і знезараження.

"До охорони цієї території буде залучено щодобово 47 співробітників – 30 поліцейських і 17 військовослужбовців Нацгвардії. Всі співробітники, які супроводжуватимуть евакуйованих, будуть забезпечені комплектом спецодягу, який відповідає всім світовим стандартам та повністю захищає від будь-яких біологічних уражень", - заявив Радуцький.

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