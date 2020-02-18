РНБО затвердила обсяг державного оборонного замовлення на 2020-2022 роки

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, в 2020 році на виконання ДОЗ планують витратити 25,848 млрд грн. У виконанні держзамовлення візьмуть участь 14 державних замовників.

"Державним оборонним замовленням передбачається фінансування заходів з розвитку виробничих потужностей оборонно-промислового комплексу (ОПК) на загальну суму 2,53 млрд грн. (9,8% від загального обсягу ДОЗ). З них 1,7 млрд грн спрямовуватимуться на виконання дослідних та дослідно-конструкторських робіт", - зазначено в повідомленні.

Зазначається, що особливу увагу ДОЗ приділяє розробці та закупівлям за найважливішим проєктами зі створення ракетної техніки.

Дивіться також: Суму бюджетних коштів на держоборонзамовлення в 2020 році збільшено на 16%, - Данілов. ВIДЕО

За попередніми розрахунками, 90% ДОЗ будуть виконані українськими постачальниками, що має на увазі підтримку вітчизняного ОПК.

Крім того, на засіданні були розглянуті питання, безпосередньо пов'язані з виконанням ДОЗ і технічним оснащенням сил безпеки і оборони. Це стосується розвитку оборонно-промислового комплексу та нормативно-правового забезпечення його діяльності, зокрема розроблення Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України та відповідних законодавчих актів.

Серед іншого, Кабінетові Міністрів України поставлено завдання внести на розгляд парламенту проєкти законів щодо створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій в ОПК, а також фінансового оздоровлення та підтримки його підприємств.

"Уряду також доручено забезпечити фінансування у повному обсязі, не допускаючи зменшення відповідних видатків державного бюджету або перерозподілу на інші потреби, і внести зміни до ряду державних цільових програм у сфері ОПК у частині продовження строку їх виконання. У рішенні також містяться доручення іншим міністерствам, відомствам і державним замовникам з оборонного замовлення", - повідомляє РНБО.

Також читайте: Підготовка оборонного замовлення цього року відбувається за новими стандартами, - Загороднюк

Всього в 2020 році фінансовий ресурс на оборону і безпеку збільшено до 245,8 млрд грн, що на 30 млрд грн більше, ніж в 2019 році. Також виділено додатковий фінансовий ресурс в розмірі 10 млрд грн під державні гарантії для реалізації програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки.