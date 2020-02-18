У Кримінальному кодексі України не передбачено покарань за злочини проти людяності, - заступник генпрокурора Мамедов

Про це пише у своїй статті для ZN.UA заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, положення КК про воєнні злочини не повною мірою відповідають сучасному міжнародному гуманітарному та кримінальному праву.

Так, стаття 438 Кримінального кодексу про порушення законів і звичаїв війни настільки узагальнена, що належним чином встановити рівень відповідальності за конкретний вид злочину дуже складно. За вказаною статтею в Україні відкрили 138 кримінальних проваджень, 42 особи отримали підозри, дев'ять справ направили до суду. Однак вирок винесли лише один.

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Заступник генпрокурора вважає, що необхідне чітке і зрозуміле формулювання відповідної статті КК України, яку б усі сторони процесу могли трактувати однаково. Україні необхідний деталізованіший підхід до серйозних порушень міжнародного гуманітарного права.

Крім того, за словами автора, є певні проблеми і з судовою системою. Судді або бояться, або не здатні приймати рішення в процесах про військові злочини чи злочини проти людяності. Оскільки більшість відповідних справ перебувають у судах, розташованих на території Донбасу, судді бояться за життя і здоров'я своє і своїх близьких.

Ще одна проблема - недостатність спеціальних знань з міжнародного гуманітарного і кримінального права, оскільки до початку збройної агресії в них просто не було потреби. Однак через надмірну завантаженість судів, особливо місцевих, такі справи розчиняються в загальному потоці. За словами прокурора, варто ставити питання щодо розгляду справ про військові злочини спеціалізованими суддями. А в ідеалі - і спеціалізованому суду, який розглядатиме виключно цю категорію справ.