Завтра КСУ оприлюднить рішення щодо закону "Про судоустрій і статус суддів"

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

"КСУ на пленарному засіданні прийняв рішення у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень пунктів 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 25 розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів", - сказано в повідомленні.

Як зазначили в суді, текст рішення буде оприлюднено на офіційному веб-сайті Конституційного суду України 19 лютого у розділі "Акти КСУ".

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