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18.02.20 19:24

Літак, яким українців евакуюють з Уханя, впродовж двох діб проходитиме санобробку

У літаку замінять фільтри кондиціонування "і всіх інших систем".

Літак, яким українців евакуюють з Уханя, впродовж двох діб проходитиме санобробку

Про це повідомив на брифінгу гендиректор авіакомпанії SkyUp Airlines Євген Хайнацький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Літак буде оброблено. Після провітрювання та інших процедур наш технічний персонал замінить фільтри кондиціонування і всіх інших систем для того, щоб нічого не залишилося на літаку. На це все передбачено до двох діб", - сказав він.

Хайнацький також зазначив, що рейс виконуватимуть три екіпажі, які погодилися здійснити його добровільно.

"Рейс дуже тривалий. Частина екіпажу перебуває вже в Казахстані - це естафетний екіпаж ... Екіпажі погодилися самі добровільно виконати цей рейс", - додав гендиректор.

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